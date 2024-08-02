Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ

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Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск. Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной крылатой пехоты, именами и бессмертными подвигами героев – солдат и офицеров ВДВ", – заявил Путин.

Он выразил уверенность, что военнослужащие ВДВ и впредь будут надежно стоять на страже независимости России и вносить свой вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности страны. По его словам, патриотические традиции ветеранов, верность присяге и боевому братству, помогают решать нынешнему поколению десантников ответственные задачи в ходе спецоперации на Украине.

Глава государства также пожелал военнослужащим ВДВ новых успехов на благо Отечества.

Ранее, 28 июля, Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота. В рамках выступления на Главном параде в Санкт-Петербурге президент подчеркнул, что РФ является морской державой, и этот праздник россияне всегда отмечают торжественно и с гордостью за страну.