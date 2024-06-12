Путин: в России выросла замечательная плеяда военных командиров на всех уровнях

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В РФ сформировалась замечательная плеяда военных командиров на всех уровнях, отметил Владимир Путин в рамках общения с Героями Труда и лауреатами государственных премий.

Президент напомнил, что накануне он встретился с командующими российских группировок. Он подчеркнул, что впечатление у него сложилось позитивное. Глава государства обратил внимание на профессионализм молодых военных.

"Профессионалы, отдающие полностью себе отчет в том, что они должны делать сейчас, что должны делать завтра, послезавтра, сегодня. Все слажено", – добавил он.

Путин признался, что после общения с людьми такого уровня и класса у него появилось "чувство надеги".

Вечером 11 июня состоялось совещание президента с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими округами.

Все они доложили главе государства о ходе спецоперации РФ на Украине, а также о планах по продолжению боевых действий. После этого Путин заслушал каждого из участников совещания по отдельности.

