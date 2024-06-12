Путин: в России выросла замечательная плеяда военных командиров на всех уровнях

12 июня, 15:49Политика
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
В РФ сформировалась замечательная плеяда военных командиров на всех уровнях, отметил Владимир Путин в рамках общения с Героями Труда и лауреатами государственных премий.
Президент напомнил, что накануне он встретился с командующими российских группировок. Он подчеркнул, что впечатление у него сложилось позитивное. Глава государства обратил внимание на профессионализм молодых военных.
"Профессионалы, отдающие полностью себе отчет в том, что они должны делать сейчас, что должны делать завтра, послезавтра, сегодня. Все слажено", – добавил он.
Путин признался, что после общения с людьми такого уровня и класса у него появилось "чувство надеги".
Вечером 11 июня состоялось совещание президента с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими округами.
Все они доложили главе государства о ходе спецоперации РФ на Украине, а также о планах по продолжению боевых действий. После этого Путин заслушал каждого из участников совещания по отдельности.
Путин включил Белоусова, Алиханова и Дюмина в состав военно-промышленной комиссии