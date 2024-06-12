Путин поздравил граждан с Днем России

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин во время церемонии вручения госнаград в Кремле поздравил граждан с Днем России.

По его словам, россияне этот день празднуют с уважением к своей стране, к ее многовековой истории, а также к достижению и победам РФ. Он также заявил, что День России должен отмечаться как символ незыблемости и преемственности государственности РФ.

"Слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза. И все эти этапы – одно неразрывное целое с современной Россией", – добавил российский президент.

Сегодня, как утверждает Путин, россиян в непростой период времени объединяют чувства патриотизма и ответственности за судьбу родины. Он напомнил, что страна не раз переживала подобные трудности, однако всегда российский народ преодолевал их и умножал величие отечества.

"Эти чувства близки и дороги каждому из нас, они служат надежной опорой участникам специальной военной операции. Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев", – подчеркнул глава государства.

Президент РФ считает, что именно наука и ее новаторские походы являются базой, которая поможет решать стоящие сейчас перед страной задачи. При этом, он уточнил, что без сплоченности этой цели также нельзя будет достичь. Путин привел в пример талантливых людей, которые готовы сделать все ради общего блага.

"Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед характерна для каждого из вас", – обратился глава государства к Героям Труда и лауреатам госпремий, пожелав им успехов.

В заключение Путин призвал не забывать, что главной задачей деятелей культуры является сохранение и развитие наследия страны.

"Нам есть чем гордиться, есть что беречь и передавать потомкам", – подытожил он.

Свыше 150 мероприятий подготовили культурные площадки Москвы в честь Дня России. Праздничные мероприятия пройдут в 70 парках, библиотеках, музеях, культурных центрах и других пространствах.

