Белоусов, Герасимов и командующие округами доложили Путину о ходе СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин вечером 11 июня провел совещание с участием главы Минобороны Андреем Белоусовым, начальника Генштаба Валерием Герасимовым и командующими округами.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, все они доложили главе государства о ходе СВО, а также о планах по продолжению боевых действий. После этого, как подчеркнул Песков, Путин заслушал каждого из участников совещания по отдельности и провел с каждым встречи.

Ранее Путин 13 мая провел первое совещание с Советом безопасности РФ после кадровых перестановок в руководстве органа.

Накануне президент РФ назначил экс-министра обороны Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ. Ранее эту должность занимал Николай Патрушев. Оба они приняли участие в первом после перестановок совещании с главой государства.

