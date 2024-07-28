Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем ВМФ

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Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота. В рамках выступления на Главном параде в Санкт-Петербурге президент подчеркнул, что РФ является морской державой, и этот праздник россияне всегда отмечают торжественно и с гордостью за страну.

"Россия обрела этот важнейший статус благодаря своему геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение Мирового океана. Но главное – победами, трудом, волей, отвагой и талантом наших флотоводцев и военных моряков", – сказал Путин.

Президент поприветствовал экипажи кораблей "Суммам" ВМС Алжира, эсминец Народно-освободительной армии Китая и фрегат "Табар" ВМС Индии, которые тоже приняли участие в параде.

Глава государства обратил внимание, что российский флот постоянно обновляется – его пополняют современные вооружения.

"Мы продолжим оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами", – сообщил Путин.

Что касается самих моряков, президент отметил их особое отношение к Родине. Российская система военно-морского образования ставит перед собой задачу воспитывать в будущих военнослужащих самоотверженность, дисциплину, верность присяге и морскому братству, подчеркнул он.

Путин привел в пример Петровскую школу навигацких и математических наук, которая до сих пор считается одной из лучших, поскольку готовит специалистов высокого уровня.

Военно-морской флот РФ помогает обеспечивать суверенитет государства и достигать триумфов во всех отраслях, резюмировал президент.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила ВМФ России с профессиональным праздником. Она выразила уверенность, что личный состав ВМФ продолжит выполнять свой долг и приумножать традиции, заложенные старшими товарищами. По ее словам, РФ по праву входит в число ведущих мировых морских держав.

Более 300 лет Андреевский флаг развевается над русскими эскадрами, является символом мастерства, стойкости и решимости военных моряков. Это вызывает чувство гордости у россиян, указала Матвиенко.

