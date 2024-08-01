Песков: Путин болеет душой за ход СВО

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Владимир Путин ежедневно по многу часов контактирует с военными и членами кабмина, болея душой за ход спецоперации на Украине. Об этом в эфире радио КП заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, с началом проведения СВО в графике президента появились контакты с солдатами, куда позже добавились и представители правительства.

"Эту работу вы не увидите каждый день на камерах, об этой работе вы не прочитаете в газетах. Это по многу часов в день, каждый день недели. Это совещания, доклады президенту, моментальная реакция на решение проблем, это получение информации из разных источников, с целью понять реальное положение дел на передовой", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как отметил Песков, президент общается с командирами и рядовыми военными не для критики. Каждая такая беседа носит прикладной характер, указал он.

"Это постоянная практика и президент действительно очень часто звонит и низшим командирам, средним командирам, он и с рядовыми общается", – добавил представитель Кремля.

9 мая в украинском конфликте обязательно наступит, уверен Песков. Представитель Кремля отметил, что для этого сейчас российские военные рискуют своими жизнями. И иногда они не жалеют жизни для того, чтобы приблизить день победы, подчеркнул он.

