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Девятое мая обязательно наступит в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио КП.

Политик отметил, что для этого сейчас российские военные рискуют своими жизнями. И иногда они не жалеют жизни для того, чтобы приблизить день победы, подчеркнул он.

По его мнению, причина украинского конфликта заключается в последовательных попытках превратить Украину в анти-Россию. Он указал, что украинский конфликт чрезвычайно сложен. Однако из Украины пытались сделать центр анти-России и превратить Украину в концентрацию антироссийских сил прямо у границ, уточнил официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что РФ открыта для переговоров по Украине. По его словам, это предпочтительный путь решения проблемы и достижения цели.

С юридической точки зрения украинский президент Владимир Зеленский утратил свою легитимность несколько месяцев назад, продолжил Песков. Владимир Путин дал глубочайшую оценку этого статуса кво, который сейчас в Киеве, однако "западники" абстрагируются от этого полностью, сказал он и добавил, что Запад не хочет вникать в такие юридические нюансы.

Пресс-секретарь сообщил, что разговаривать с Киевом можно, но доверять никому из правящих на Украине нельзя. Кроме того, повестка дня, которая бы устраивала Россию, пока не была озвучена в контексте подготовки саммитов по Украине, уточнил он.

"Понимаете, в мероприятии не участвуют в интересах некоего протокола и ради самого участия. В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня", – объяснил Песков.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии не будет. Новые регионы, с ее слов, теперь являются частью России. Конституция страны запрещает какое-либо отторжение от РФ, пояснила она и подтвердила, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

