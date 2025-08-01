Путин заявил, что эффективность институтов НАБУ и САП на Украине была нулевой

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Эффективность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) за 10 лет существования оказалась нулевой, заявил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что Украину захлестывает коррупция, однако бороться с ней при помощи внешних институтов, которые не подчиняются руководству государства, невозможно.

"Создали вот эти различные бюро – они же не подчиняются местным властям. Вообще. Ни президенту, ни парламенту", – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что борьба с коррупцией, как и демократия, не может быть привнесена в страну извне. По его словам, украинские власти хотели вернуть часть суверенитета стране, однако в результате "только опозорились".

"Но сама по себе мысль о том, что нужно как-то вернуть хотя бы часть суверенитета, – она, конечно, правильная", – заключил российский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля подписал закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. Ведомства перешли под контроль Генпрокуратуры. При этом западные дипломаты предупреждали о том, что закон может поставить под угрозу процесс вступления Украины в Евросоюз.

На фоне массовых протестов, последовавших за принятием закона, Зеленский заявил о согласовании проекта, который укрепит независимость НАБУ и САП. Однако украинские СМИ выражали уверенность в том, что протестные акции будут усиливаться, поскольку к ним присоединятся недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных украинцев.

Кроме того, Еврокомиссия направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финансовой помощи, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится.

