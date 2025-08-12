МИД РФ: встреча Путина и Трампа может придать импульс нормализации отношений РФ и США

Фото: kremlin.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа придаст новый импульс нормализации отношений двух стран. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова дипломата.

Рябков отметил, что саммит двух президентов позволит продвинуться в решении ряда важных вопросов, в том числе в возобновлении авиасообщения.

"Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов. Хотя понятно, что в фокусе внимания лидеров будут совсем другие темы", – добавил Рябков.

Вместе с тем представитель МИД подчеркнул, что пока прогресса в вопросе возврата российской дипломатической собственности в США не наблюдается.

Саммит Путина и Трампа на Аляске планируется провести 15 августа. Договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Американский лидер собирается подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. Также он ожидает, что встреча даст старт прямым переговорам Путина и украинского президента Владимира Зеленского за одним столом.

В свою очередь, СМИ считают, что окончанию конфликта поспособствует возможная сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике. В таком случае Путин мог бы заручиться поддержкой Трампа и подтолкнуть власти Украины к принятию соглашения, уточняли журналисты.