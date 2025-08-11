Страны Северо-Балтийской восьмерки поддержали план Трампа по Украине

Фото: 123RF/palinchak

Руководства стран Северо-Балтийской восьмерки поддержали план американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на заявление, размещенное на портале норвежского правительства.

В объединение входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Представители данных государств поприветствовали предложение Трампа, направленное на достижение "основ справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы".

Помимо этого, страны Северо-Балтийской восьмерки заявили о своей готовности внести дипломатический вклад в данную работу, сохранив при этом поддержку Украины и ограничительные меры против РФ.

Ранее Россия и США согласовали договоренность о встрече Владимира Путина и Трампа после визита в Москву спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, который состоялся 6 августа.

Через некоторое время глава Белого дома сообщил, что его встреча с Путиным пройдет на Аляске 15 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, заявив, что стороны в ближайшие дни будут заниматься подготовкой переговоров.