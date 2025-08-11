Форма поиска по сайту

11 августа, 11:30

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

На Аляске 15 августа состоится встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Инициатива проведения саммита исходила от американской стороны. Местом выбрали Анкоридж.

По данным СМИ, секретная служба США уже забронировала жилье в городе. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, российская сторона передала приглашение Трампу провести следующую встречу на территории России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнастасия Налетова

