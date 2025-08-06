Новости мира: в Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 15 тысяч человек

В Канаде в провинции Манитоба из-за лесных пожаров эвакуированы 15 тысяч человек. Огонь пока не удается остановить, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В этом году стихия уже уничтожила полтора миллиона гектаров леса.

В Парагвае футбольные болельщики устроили массовую драку на стадионе во время матча двух самых популярных клубов страны. Фанаты громили трибуны, ломали кресла и перегородки, кидали различные предметы друг в друга.

