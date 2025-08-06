Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 11:45

Происшествия

Новости мира: в Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 15 тысяч человек

Новости мира: в Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 15 тысяч человек

Новости регионов: в центре Сочи произошла массовая драка

Новости мира: в Бразилии вспыхнул пожар на заводе по производству внедорожников

Новости мира: на юге Франции вспыхнули масштабные лесные пожары

Жители Рассказовки пожаловались на качество воды в ЖК

На МКАД произошла крупная авария с участием такси

Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Новости мира: суд приговорил главу Гагаузии Гуцул к 7 годам тюрьмы

ДТП произошло на МКАД возле пересечения с Профсоюзной улицей

"Московский патруль": дело заведено против женщины, угрожавшей убить ребенка в Звенигороде

В Канаде в провинции Манитоба из-за лесных пожаров эвакуированы 15 тысяч человек. Огонь пока не удается остановить, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В этом году стихия уже уничтожила полтора миллиона гектаров леса.

В Парагвае футбольные болельщики устроили массовую драку на стадионе во время матча двух самых популярных клубов страны. Фанаты громили трибуны, ломали кресла и перегородки, кидали различные предметы друг в друга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарспортза рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика