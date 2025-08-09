Владимир Путин и Лула да Силва провели телефонный разговор

Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский президент рассказал об итогах встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. В ответ Лула да Силва поддержал все усилия по решению украинского кризиса.

Кроме того, главы России и Бразилии подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства, в том числе в рамках БРИКС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.