Reuters: Трамп открыт к идее трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп готов рассмотреть идею проведения трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Она могла бы пройти на Аляске, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

При этом, по данным издания, в настоящее время в Вашингтоне готовятся к переговорам с российским лидером.

Ранее Трамп объявил о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. При этом он отметил, что дополнительная информация о переговорах будет приведена позднее.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что главы государств в ходе переговоров на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Также в СМИ появилась информация о том, что администрация Белого дома допускает возможность приглашения Зеленского на переговоры между Путиным и Трампом. При этом окончательного решения о визите Зеленского на Аляску на данный момент нет.

