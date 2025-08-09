WSJ: Европа и Киев представили свое предложение по урегулированию на Украине

Фото: ТАСС/Zuma/Ye Pingfan

Европейские страны и Украина представили свое предложение по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских чиновников.

По мнению источников, предложение может стать основой для предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Европейское предложение включает в себя требования о том, что прекращение огня должно быть достигнуто, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги", – утверждает издание.

Кроме того, в нем говорится, что обмен территориями может происходить только на взаимной основе, а любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены железными гарантиями безопасности, включая потенциальное членство в НАТО.

Данный план был представлен вице-президенту Штатов Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику по Украине Киту Келлогу, а также спецпосланнику главы Белого дома Стиву Уиткоффу.

Ранее Трамп объявил о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. При этом он отметил, что дополнительная информация о переговорах будет приведена позднее.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, указав, что главы государств в ходе переговоров сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

При этом СМИ также сообщали, что Путин уже представил Вашингтону план по урегулированию конфликта на Украине. В него якобы входят территориальные уступки со стороны Киева.