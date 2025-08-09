WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин представил Вашингтону план по урегулированию конфликта на Украине, который был передан через спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

По данным СМИ, в план входят территориальные уступки со стороны Киева. Источники отметили, что Уиткофф сообщил европейским источникам о двух этапах российского предложения.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. При этом он отметил, что дополнительная информация о переговорах будет приведена позднее.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, указав, что главы государств в ходе переговоров на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа после визита в Москву спецпосланника американского президента 6 августа. В настоящий момент стороны работают над ее параметрами.

