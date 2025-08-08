Новости мира: сотни людей вышли на протесты в Ливане

В Ливане сотни людей присоединились к уличным протестам. Они недовольны решением правительства о разоружении "Хезболлы". Такой шаг сторонники движения видят как угрозу своей безопасности и влиянию в стране. Демонстрации проходят в пригородах Бейрута, а также в городах Сура и Сидон. Местные издания пишут, что разоружение "Хезболлы" – это одно из условий, которые поставили США, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

Правительство Израиля утвердило решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху об оккупации Газы. Об этом сообщает американское издание. Накануне Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора, чтобы обеспечить периметр безопасности. В дальнейшем, уверяет премьер Израиля, управление регионом будет передано новому "гражданскому правительству". Ранее вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера заявила, что действия Израиля в Газе напоминают геноцид – население подвергается атакам, голоду и лишению гуманитарной помощи.

