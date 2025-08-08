Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 августа, 07:30

Политика

Новости мира: сотни людей вышли на протесты в Ливане

Новости мира: сотни людей вышли на протесты в Ливане

Прямые переговоры Путина и Трампа могут пройти на следующей неделе

Трамп отверг необходимость переговоров Путина и Зеленского

Новость о встрече Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ

Останкинскую телебашню подсветили цветами флагов России и ОАЭ

Путин предположил, что встреча с Трампом может пройти в ОАЭ

Путин заявил, что не возражает против встречи с Зеленским

Ушаков рассказал, что место встречи Путина и Трампа уже определено

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни

Экономический обозреватель рассказал о реакции рынков на встречу Путина и Уиткоффа

В Ливане сотни людей присоединились к уличным протестам. Они недовольны решением правительства о разоружении "Хезболлы". Такой шаг сторонники движения видят как угрозу своей безопасности и влиянию в стране. Демонстрации проходят в пригородах Бейрута, а также в городах Сура и Сидон. Местные издания пишут, что разоружение "Хезболлы" – это одно из условий, которые поставили США, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

Правительство Израиля утвердило решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху об оккупации Газы. Об этом сообщает американское издание. Накануне Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора, чтобы обеспечить периметр безопасности. В дальнейшем, уверяет премьер Израиля, управление регионом будет передано новому "гражданскому правительству". Ранее вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера заявила, что действия Израиля в Газе напоминают геноцид – население подвергается атакам, голоду и лишению гуманитарной помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

