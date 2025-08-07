Советник Зеленского опроверг сообщения о "выгодном предложении" Путину по Украине

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Советник украинского президента Дмитрий Литвин назвал информацию польских СМИ о том, что спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф сделал Владимиру Путину "весьма выгодное предложение" по достижению мира на Украине, не соответствующей действительности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию политика в соцсети X.

По словам Литвина, Уиткофф не говорил таких фраз на встрече с Путиным. Он уточнил, что спецпосланник президента США затрагивал "другие вещи".

По данным польских журналистов, на встрече с российским лидером Уиткофф озвучил основные пункты возможной договоренности по украинскому конфликту. Они включали установление перемирия между РФ и Украиной вместо подписания мирного соглашения, признание территориальных изменений за Москвой через механизм "отложенного статуса" на срок 49 или 99 лет, а также отмену большей части антироссийских санкций.

Уиткофф прилетал в Москву 6 августа. Президент США Дональд Трамп заявлял, что дальнейшие действия по урегулированию конфликта на Украине зависят от этой встречи.

Разговор Уиткоффа и Путина прошел в Кремле и длился примерно три часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, который тоже присутствовал на встрече, охарактеризовал переговоры российского лидера и спецпосланника американского президента как полезные и конструктивные.

По словам Ушакова, Уиткофф и Путин обсудили конфликт на Украине и перспективы возможного развития сотрудничества США и РФ. Он уточнил, что со стороны России были переданы некоторые сигналы. Москва также получила их от американской стороны.

В свою очередь, Трамп назвал встречу Уиткоффа и Путина продуктивной. По его словам, сторонам удалось достичь "большого прогресса". Глава Белого дома также проинформировал ряд союзников в Штатах и Европе о результатах переговоров российского лидера и спецпосланника президента США.