Портал Onet опубликовал 6 пунктов предложений Уиткоффа Путину

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Журналисты опубликовали шесть предложений, которые спецпосланник президента США Стивен Уиткофф якобы озвучил на встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на польский портал Onet.

По данным СМИ, ключевые пункты возможной договоренности включают в себя установление перемирия между Россией и Украиной вместо подписания мирного соглашения, признание территориальных изменений за Москвой через механизм "отложенного статуса" на срок 49 или 99 лет, а также отмену большей части антироссийских санкций.

Кроме того, в список вошли:



постепенное возвращение к импорту российской нефти и газа;

отсутствие гарантий о нерасширении НАТО;

сохранение военной поддержки Украины в обозримом будущем.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что Путин готов начать мирные переговоры по Украине в обмен на обсуждение территорий. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Bloomberg.

В публикации также утверждается, что американский лидер положительно оценил перспективы прекращения огня на Украине.

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись в Москве 6 августа. На встрече, которая длилась около трех часов, также присутствовали помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Трамп назвал прошедший разговор продуктивным. Он отметил, что сторонам удалось достичь "большого прогресса". Американский президент также проинформировал ряд союзников в США и Европе о результатах переговоров.

Кроме того, на следующий день Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа. Место проведения мероприятия уже согласовано, но о нем объявят позже.