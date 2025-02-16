Президент ОАЭ передал слова приветствия Путину

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Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян передал слова приветствия Владимиру Путину, выразив надежду на процветание России и ее народа в дальнейшем. Это следует из заявления на сайте правительства РФ.

При этом первый зампред российского кабмина Денис Мантуров, который встретился с Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном в ОАЭ, тоже передал от лица Путина приветствие и наилучшие пожелания президенту данной страны.

На встрече Мантуров и Аль Нахайян смогли обсудить вопросы сотрудничества РФ и ОАЭ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

20 октября 2024 года президент ОАЭ прилетел в Россию с официальным визитом. Путин поужинал с ним в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

На встрече президент РФ назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил главе ОАЭ обсудить ситуацию. Он также поблагодарил Аль Нахайяна за помощь его страны в организации обменов пленными с украинской стороной.

