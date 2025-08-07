Парламент Гагаузии организует массовые акции протеста в поддержку Гуцул

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Народное собрание (парламент) Гагаузии инициирует массовые акции протеста в поддержку главы автономии Евгении Гуцул, об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте законодательного органа.

Мирные акции будут также проведены в поддержку законных прав автономии. Кроме того, законодатели назвали неправомерными действия судебных и правоохранительных органов.

В резолюции парламент обвинил молдавский суд в многочисленных нарушениях. Среди них: отсутствие объективных и неопровержимых доказательств, предвзятость суда, давление со стороны правящих сил Кишинева, а также ограничение в праве на полноценную защиту и медицинскую помощь.

Судебный приговор главе автономии назван попыткой ликвидации автономно-территориального образования, а также прямой атакой на гагаузский народ.

"Данный приговор рассматривается как политически мотивированный и антигагаузский, направленный на устранение законно избранного главы автономии", – указано в резолюции.

Парламент подтвердил легитимность полномочий Гуцул и не признал вынесенный ей приговор, назвав его выходящим за рамки законности и справедливости. Для координации действий в защиту Гуцул в Гагаузии будет создан штаб, заключили в парламенте.

Главу автономии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Гуцул не признала свою вину и заявила, что ее задержание связано с кампанией по ликвидации Гагаузии.

Сторона обвинения считает, что Гуцул с 2019 по 2022 год получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году. В том же году она стала главой автономии. Несмотря на это, Гуцул не собирается оставлять свой пост.

5 августа районный суд Кишинева приговорил ее к 7 годам тюрьмы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан заявил, что права Гуцул должны быть соблюдены.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский добавил, что Совет Безопасности ООН на созванном по инициативе России закрытом заседании рассмотрит вопрос преследования Гуцул.

