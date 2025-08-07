В ООН заявили о праве Гуцул на справедливое судебное разбирательство

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Права главы Гагаузии Евгении Гуцул на справедливый суд и обжалование приговора должны быть соблюдены, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан.

При этом он добавил, что ООН известно о решении по делу Гуцул, но они "не располагают подробностями".

Кроме того, исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале написал, что Совет Безопасности (СБ) ООН на созванном по инициативе России закрытом заседании рассмотрит вопрос преследования Гуцул.

На собрании также поднимется вопрос о преследовании президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Она не признала свою вину. По ее мнению, задержание связано с кампанией по ликвидации Гагаузии.

Сторона обвинения считает, что Гуцул с 2019 по 2022 год получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году. В том же году она стала главой автономии. Несмотря на это, Гуцул не собирается оставлять свой пост.

5 августа районный суд Кишинева приговорил Гуцул к 7 годам тюрьмы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".

Обвинения Додику прокуратура Боснии и Герцоговины предъявила в августе 2023 года. Его обвинили в том, что он подписал указ, который утвердил закон, принятый парламентом Республики Сербской. Этот закон признает недействительными решения конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской.

Таким образом, Додик не выполнил требования неутвержденного ООН Высокого представителя Боснии и Герцеговины Кристиана Шмидта.

25 февраля 2024 года суд БиГ приговорил Додика к одному году лишения свободы. Также ему в течение шести лет запрещено занимать государственные и муниципальные должности.

