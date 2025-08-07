Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с Трампом

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одним из самых подходящих мест для своей встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

По его словам, у России множество друзей, готовых помочь в организации данного события. Один из таких политиков – президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Вместе с тем Путин уточнил, что заинтересованность во встрече с Трампом была проявлена с обеих сторон. Он подчеркнул, что не имеет значения, кто "какое слово сказал первым".

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил мнение, что встреча президентов "может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа".

Он выразил надежду на продолжение диалога, в том числе по экономическому направлению.

О том, что что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов, стало известно 7 августа. В настоящий момент стороны заняты конкретной проработкой параметров мероприятия.

Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что место проведения встречи уже согласовано, но о нем объявят позже. Он уточнил, что следующая неделя была обозначена как ориентир.

Российская сторона предложила в первую очередь сконцентрировать внимание на подготовке встречи с Трампом и считает главным, чтобы эта встреча была "успешной и результативной".

