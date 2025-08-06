Форма поиска по сайту

06 августа, 07:15

Регионы

Санкт-Петербург затопило после сильных ливней

В Санкт-Петербурге из-за ливней жители вынуждены передвигаться по колено в воде, некоторые используют лодки, а в зданиях протекают крыши. Магазины и улицы оказались затоплены, в городе продолжается непогода, ожидаются грозы.

В Казани тоже прошел мощный ливень. О надвигающейся непогоде жителей предупредил шкваловый ворот – крупный вал облаков, который сформировался над городом. Такой фронт образуется при столкновении теплого воздуха с холодным грозовым фронтом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

регионыпогодавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

