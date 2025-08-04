Новости регионов: в Воронежской области сошел сель после ливней

В Воронежской области после мощного ливня несколько домов засыпало песком и землей – в регионе сошел крупный сель. Дождями размыло асфальтированную дорогу, во дворах скопился песок, у одного из домов оказалась заблокирована входная дверь. Для ликвидации последствий на место направили тяжелую технику.

На Камчатке продолжается извержение вулкана Крашенинникова. В понедельник, 4 августа, он выбросил пепел дважды. Активность проявляет и Ключевской вулкан – там фиксируют не только выбросы пепла, но и поток лавы длиной почти три километра. По словам специалистов, лава приближается к леднику, что может привести к сходу грязевых потоков.

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