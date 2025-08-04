Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 17:30

Регионы

Новости регионов: в Воронежской области сошел сель после ливней

Новости регионов: в Воронежской области сошел сель после ливней

Пушилин обсудил с Путиным восстановление Донецкой Народной Республики

Новости регионов: тропические ливни затопили улицы Нижнего Новгорода

Екатеринбурженка сломала позвоночник, снимая тренд для соцсетей

Новости регионов: в Краснодарском крае спасли группу туристов, отрезанных паводком

Новости регионов: полумарафон "Северная столица" прошел в Петербурге

В Краснодарском крае приступили к ликвидации последствий шторма

Новости регионов: в Ленобласти возбудили дело после аварии с автобусом и поездом

Один человек погиб при столкновении поезда и автобуса в Ленобласти

В Крыму представили шоу-презентацию "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны"

В Воронежской области после мощного ливня несколько домов засыпало песком и землей – в регионе сошел крупный сель. Дождями размыло асфальтированную дорогу, во дворах скопился песок, у одного из домов оказалась заблокирована входная дверь. Для ликвидации последствий на место направили тяжелую технику.

На Камчатке продолжается извержение вулкана Крашенинникова. В понедельник, 4 августа, он выбросил пепел дважды. Активность проявляет и Ключевской вулкан – там фиксируют не только выбросы пепла, но и поток лавы длиной почти три километра. По словам специалистов, лава приближается к леднику, что может привести к сходу грязевых потоков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпроисшествиявидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика