Новости регионов: двух подростков на надувной лодке унесло в море на Кубани

Двух подростков на надувной лодке унесло в открытое море на Кубани. Два мальчика 14 и 16 лет рыбачили до вечера и не заметили изменения погоды. В результате с наступлением сумерек их стало относить все дальше от берега. Родители вызвали спасателей. Несмотря на темноту, лодку с подростками быстро обнаружили в трех километрах от берега.

В Кирове будут судить банду псевдоврачей, выманивавших деньги у пенсионеров. Мошенники без медобразования и лицензии имитировали проведение обследований, находили болезни и вынуждали пожилых людей приобрести их оборудование. На деле это были массажеры по завышенным ценам. У подозреваемых провели обыск и изъяли всю технику. Теперь им грозят сроки по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой".

Зоозащитники потребовали наказать дагестанского блогера, прокатившего осла на зиплайне. Ради лайков на животное надели экипировку и отправили по канату вниз. В полиции Дагестана оценили поступок хозяина как глупый и жестокий.

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