Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 21:15

Происшествия

Четыре человека пострадали при столкновении двух такси на Волгоградском проспекте в Москве

Четыре человека пострадали при столкновении двух такси на Волгоградском проспекте в Москве

Новости регионов: на Камчатке проснулись сразу несколько вулканов

Виновник ДТП в Ясеневе находился в состоянии алкогольного опьянения

Новости мира: Трамп заявил, что санкции не окажут серьезного влияния на экономику России

Новости мира: тысячам японцев потребовалась госпитализация из-за жары

Новости регионов: во Владивостоке на воду спустили огромный плот с десятками людей

Новости регионов: наводнение произошло в Красноярске после мощного ливня

Новости мира: в Китае оползень сошел прямо на грузовик, который ехал по горной дороге

ДТП произошло на 69-м километре МКАД

Землетрясение магнитудой 5,3 и 4,5 зафиксировали на Камчатке 2 августа

Четыре человека пострадали при столкновении двух такси на Волгоградском проспекте в Москве, сообщили в МВД России. По словам очевидцев, среди пострадавших есть два пешехода, которых сбил один из автомобилей.

Для госпитализации раненых на место направили вертолет. Две полосы в сторону центра перекрыты, движение в районе аварии затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика