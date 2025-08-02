02 августа, 21:15Происшествия
Четыре человека пострадали при столкновении двух такси на Волгоградском проспекте в Москве
Четыре человека пострадали при столкновении двух такси на Волгоградском проспекте в Москве, сообщили в МВД России. По словам очевидцев, среди пострадавших есть два пешехода, которых сбил один из автомобилей.
Для госпитализации раненых на место направили вертолет. Две полосы в сторону центра перекрыты, движение в районе аварии затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.