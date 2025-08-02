02 августа, 09:30Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 и 4,5 зафиксировали на Камчатке 2 августа
Землетрясение магнитудой 5,3 и 4,5 зафиксировали на Камчатке 2 августа. При этом продолжаются небольшие колебания земли, так называемые афтершоки.
Из-за прошедшего землетрясения и возможного камнепада закрыты многие туристические маршруты. Отели отмечают отмену броней и аннулирование туров. Однако в целом туроператоры региона работают в штатном режиме, внося корректировки в свои программы.
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