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15 июля, 08:00

Спорт

В Удмуртии завершился 3-й этап многодневной велогонки

В Удмуртии завершился 3-й этап многодневной велогонки

Москвичей и туристов пригласили на серфинг в парке "Ходынское поле"

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В Удмуртской Республике прошел третий этап многодневной велогонки "Тур России". Победу в заезде в Воткинске одержал Кирилл Миллер, выступающий за команду "Волга Юнион". Второе и третье места заняли представители Тюменской области – Максим Мишанков и Максим Попов.

Федерация санного спорта России готовит судебный иск в Спортивный арбитражный суд. Президент организации Наталия Гарт заявила, что подана апелляция на запрет российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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