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03 августа, 14:15

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В Петербурге спасли кота из ловушки на набережной Фонтанки

В Петербурге спасли кота из ловушки на набережной Фонтанки

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В Санкт-Петербурге спасли кота, который застрял в облицовке набережной Фонтанки. Операция по спасению длилась неделю. Животное оказалось в ловушке на глубине около четырех метров и не поддавалось попыткам достать его.

Волонтеры переживали, что уровень воды в реке может подняться, поэтому просили проходящие мимо суда сбавлять скорость, чтобы не создавать волн. В конце концов кота удалось поймать с помощью клетки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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