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07 июля, 11:45

Происшествия

Новости мира: в Памплоне шесть человек пострадали на забеге с быками

Новости мира: в Памплоне шесть человек пострадали на забеге с быками

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В испанской Памплоне шесть человек пострадали во время первого забега с быками в этом году. Об этом сообщили в Красном кресте региона. Традиционный фестиваль длится неделю, ежедневно на улицах города проходят забеги, которые завершаются боями быков на арене.

В мексиканской Гвадалахаре прямо на дороге образовалась огромная воронка, в которую провалились грузовик и микроавтобус с людьми. Никто не пострадал. Движение на месте происшествия и на соседних улицах было перекрыто на несколько часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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