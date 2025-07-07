07 июля, 11:45Происшествия
Новости мира: в Памплоне шесть человек пострадали на забеге с быками
В испанской Памплоне шесть человек пострадали во время первого забега с быками в этом году. Об этом сообщили в Красном кресте региона. Традиционный фестиваль длится неделю, ежедневно на улицах города проходят забеги, которые завершаются боями быков на арене.
В мексиканской Гвадалахаре прямо на дороге образовалась огромная воронка, в которую провалились грузовик и микроавтобус с людьми. Никто не пострадал. Движение на месте происшествия и на соседних улицах было перекрыто на несколько часов.
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