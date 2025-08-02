Московский зоопарк выложил новое видео с пандой Катюшей

Панда Катюша пожаловалась, что пока нет кипера Московского зоопарка дяди Игоря, ей дают невкусный бабмук. Шуточное видео с таким посылом выложено в телеграм-канале зоосада.

На нем китайский медвежонок, прогуливаясь по мостику, пробует на зубок бамбук. Она будто бы специально выбирает из насыпи зелени самую лысую палку без листьев, как бы намекая, что есть-то практически нечего.

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