01 августа, 16:57Происшествия
Дети пострадали в пожаре на Ленинском проспекте
Фото: телеграм-канал "Московская медицина"
Пожар произошел в жилом доме на Ленинском проспекте. Пострадали двое детей, передает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Возгорание началось в одной из квартир на 9-м этаже. На место происшествия были оперативно направлены три бригады скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи.
Из задымленной квартиры спасатели вынесли двоих детей в возрасте трех и четырех лет. Предварительно, они оказались единственными пострадавшими в этом инциденте.
Для оказания медпомощи их доставили в Морозовскую больницу. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, другой находится в состоянии средней тяжести.
К настоящему моменту сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. Огонь успел охватить 5 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале управления ведомства по столице. Уточняется, что в квартире горели личные вещи и мебель.
Помимо детей, пожарные спасли еще одного человека. Его эвакуировали с вышележащего этажа. Он также был передан врачам для осмотра.
Установление обстоятельств случившегося взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа столицы, указали в ведомстве.
Ранее возгорание произошло на улице Мусы Джалиля. Еще до прибытия пожарных люди вышли из здания, поэтому никто не пострадал.
До этого пожар начался в строящемся ЖК на севере Москвы. Там загорелись стройматериалы на площади 30 "квадратов" и 60 метров кабеля. Двоим рабочим понадобилась медпомощь.
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