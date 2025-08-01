Пожарные потушили возгорание на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в административном здании на улице Верейской в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Специалисты обнаружили очаг возгорания под крышей. Они вскрыли участок кровли и потушили огонь. В МЧС добавили, что во время тушения пожара на втором этаже здания нашли тело погибшего.

Пожар вспыхнул в административном здании на улице Верейской вечером 31 июля. Загорелся второй ярус трехэтажного здания по площади 300 квадратных метров. Большинство из находившихся внутри людей самостоятельно выбежали на улицу.

Ранее еще один пожар случился в строящемся ЖК на севере Москвы. Там загорелись стройматериалы на площади 30 "квадратов" и 60 метров кабеля. Двоим рабочим понадобилась медпомощь.