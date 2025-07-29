Пожар вспыхнул на северо-востоке Москвы

Сотрудники МЧС России приступили к ликвидации пожара на северо-востоке Москвы, передает пресс-служба столичного подразделения ведомства.

Огонь вспыхнул в Ясном проезде. Там на территории реконструируемой школы загорелись четыре строительные бытовки, уточнили в ведомстве.

К настоящему моменту пожарные локализовали огонь на площади 40 квадратных метров. Сейчас они работают над полной ликвидацией возгорания. Всего в работе задействованы 34 сотрудника и 10 единиц техники.

Согласно предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного жилого дома на Загородном шоссе на юге Москвы. К его тушению было привлечено 16 сотрудников и 4 единицы техники МЧС.

Также неизвестный мужчина поджег дверь квартиры в Люблино. Сотрудники московской полиции проводят проверку по факту произошедшего.