Двое рабочих пострадали в пожаре на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двоим рабочим понадобилась медицинская помощь после пожара в строящемся ЖК на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Пожар в строящейся многоэтажке потушен. С верхних этажей спасли 32 человека, двое из них обратились за медицинской помощью", – добавили в ведомстве.

По данным МЧС, в здании загорелись стройматериалы на площади 30 квадратных метров и 60 метров кабеля.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Точная причина пожара станет известна по итогам пожарно-технической экспертизы.

Пожар произошел в доме 85 на Большой Академической улице. Когда на место происшествия приехали спасатели, горел первый этаж. Верх объекта был окутан густым дымом.

По информации МЧС, 15 рабочих дожидались помощи на 12-м, 14-м и 19-м этажах. Позже пожарные спасли 19 рабочих.