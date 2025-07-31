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31 июля, 17:55

Происшествия

Пожар в подмосковной Балашихе локализован на площади 550 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе локализован на площади 550 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

О пожаре в жилом доме на улице Флерова стало известно вечером 31 июля. Возгорание началось в квартире на последнем этаже, после чего огонь распространился на крышу здания. Изначальная площадь составляла 400 "квадратов". В тушении принимают участие 90 специалистов и 28 единиц техники.

В результате происшествия погиб один человек. Спасатели эвакуировали 90 жителей дома, причем одну женщину сотрудники МЧС вынесли на руках с четвертого этажа.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Московской области контролирует расследование и выяснение причин пожара.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном дом в Балашихе

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