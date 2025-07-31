31 июля, 16:58Происшествия
СК завел дело после смерти мужчины в результате пожара в Балашихе
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мужчины в результате пожара в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Московской области.
"Предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию. После локализации пожара планируется проведение осмотра, а также назначение комплекса экспертиз", – говорится в сообщении.
По данным следствия, пожар произошел в одной из квартир на 5-м этаже многоквартирного дома. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожарные спасли двух жильцов. Всего были эвакуированы 90 человек, в том числе 10 детей. Для них развернут пункт временного размещения в школе.
На месте ЧП работают 90 специалистов и 28 единиц техники.
О пожаре в доме на улице Флерова стало известно вечером 31 июля. Загорелась квартира на последнем этаже, после чего пламя перекинулось на кровлю дома. В прокуратуре Московской области взяли на контроль установление причин возгорания.
Пожар вспыхнул в пятиэтажном дом в Балашихе