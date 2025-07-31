Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 16:25

Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Балашихе

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"На улице Флерова огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже, пламя перекинулось на кровлю дома. Пожар на 400 "квадратах" тушат более 40 специалистов и 14 единиц техники", – говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Московской области, в свою очередь, заявили, что взяли на контроль установление причин возгорания. По данным ведомства, жителей дома эвакуировали, специалисты продолжают тушение пожара.

Ранее огонь охватил шесть частных домов в Волжском районе Самарской области. ЧП произошло на улице Каширской в поселке Придорожном. Общая площадь пожара составила примерно тысячу квадратных метров.

До этого четыре человека погибли в пожаре под Екатеринбургом. Среди причин рассматривалась неисправность электропроводки.

Читайте также


происшествияпожар

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика