Крупный пожар произошел в ангаре с отходами и картоном в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Складской металлический ангар загорелся в деревне Лепсари Ленинградской области. Внутри находятся картон и бытовые отходы. О происшествии рассказали в телеграм-канале МЧС России.

Площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее сухая растительность и лесная подстилка загорелись в Феодосии. Площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров. К тушению огня были привлечены более 50 специалистов и 19 единиц техники.

Еще одно возгорание произошло в селе Горный Щит в Свердловской области. Огонь вспыхнул в одном из домов в СНТ "Рассвет-1". При тушении пожара были найдены тела четырех человек, в том числе трех детей.

Кроме того, один 6-летний ребенок с ожогами 60% поверхности тела и женщина были госпитализированы. Еще двое детей были осмотрены медиками, им назначено амбулаторное лечение.