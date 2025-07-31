31 июля, 17:20Происшествия
Число спасенных при пожаре в подмосковной Балашихе выросло до 3 человек
Последнюю на данный момент спасенную маломобильную женщину сотрудники ведомства вынесли на руках с четвертого этажа.
Пожар произошел в жилом доме на улице Флерова вечером 31 июля. Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже, после чего пламя перекинулось на кровлю здания.
В настоящее время площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. К тушению были привлечены 90 специалистов и 28 единиц техники.
В результате ЧП погиб один человек. Всего спасатели эвакуировали 90 жителей дома, в том числе 10 детей. Для них развернут пункт временного размещения в школе.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В свою очередь, прокуратура Московской области взяла на контроль установление причин возгорания.
Пожар вспыхнул в пятиэтажном дом в Балашихе