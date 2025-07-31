Видео: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Число спасенных при пожаре в подмосковной Балашихе выросло до 3 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Последнюю на данный момент спасенную маломобильную женщину сотрудники ведомства вынесли на руках с четвертого этажа.

Пожар произошел в жилом доме на улице Флерова вечером 31 июля. Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже, после чего пламя перекинулось на кровлю здания.

В настоящее время площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. К тушению были привлечены 90 специалистов и 28 единиц техники.

В результате ЧП погиб один человек. Всего спасатели эвакуировали 90 жителей дома, в том числе 10 детей. Для них развернут пункт временного размещения в школе.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В свою очередь, прокуратура Московской области взяла на контроль установление причин возгорания.