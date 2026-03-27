27 марта, 11:12

FT: американские сенаторы хотят ввести санкции против Венгрии из-за Украины

Американские сенаторы хотят ввести санкции против Венгрии из-за Украины

Фото: 123RF.com/sitthipongg

Американские сенаторы Джин Шахин от Демпартии и республиканец Том Тиллис хотят внести законопроект, который предусматривает санкции против чиновников из Венгрии, которые препятствуют помощи Украине, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times (FT).

В случае принятия законопроекта "Блокировка Путина" президент США Дональд Трамп будет обязан ввести санкции, а также запретить выдачу виз чиновникам из Венгрии, причастным к закупке российских энергоресурсов и мешающим помощи Киеву.

Тиллис отметил, что США и союзники должны "оставаться едиными в поддержке Украины и в перекрытии потоков доходов", которые получает РФ. Он также указал, что законопроект привлечет к ответственности венгерских чиновников и предоставит Венгрии "четкий путь к восстановлению отношений со своими союзниками".

В феврале приостановились поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". После этого Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев блокирует работу нефтепровода по политическим причинам. В Кремле же действия украинских властей назвали преднамеренными.

