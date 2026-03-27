27 марта, 12:05

Новостройка с подземным паркингом появится в Измайлове по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Многоквартирный дом с подземным паркингом появится в Измайлове в рамках программы реновации. Разрешение на возведение объекта выдал Мосгосстройнадзор, сообщил глава ведомства Антон Слободчиков.

Жилой комплекс, состоящий из 4 секций разной высоты, построят на Никитинской улице. Согласно плану, общая площадь квартир составит около 17 тысяч квадратных метров.

"Застройщик получил всю необходимую документацию и может приступать к работам на земельном участке площадью около 0,8 гектара, они будут проходить под надзором инспекторов "Контроля Москвы" на всех этапах", – цитирует Слободчикова портал мэра и правительства столицы.

На 1-м этаже здания предусмотрены входные группы с колясочными и помещениями для консьержей, также в каждой секции установят 2 лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов.

Внешние работы включат в себя облицовку фасадов с помощью навесной системы алюминиевыми листами и благоустройство прилегающей территории. В частности, там высадят деревья и кустарники, проложат проезды с асфальтовым покрытием и тротуары, а также создадут детскую и спортивную площадки.

Слободчиков напомнил, что по инициативе Сергея Собянина в Москве особое внимание уделяется жилым объектам программы реновации. В связи с этим возведение дома будет полностью контролироваться инспекторами Мосгосстройнадзора.

График проверок планируется составить после уведомления со стороны застройщика о начале работ. К выездным мероприятиям привлекут специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний для лабораторного анализа стройматериалов и конструкций.

Ранее стало известно, что на юго-западе мегаполиса построят 21 дом по реновации. Новостройки общей площадью более 950 тысяч квадратных метров появятся в 7 районах города. В них будет около 9,3 тысячи квартир суммарной площадью примерно 560 тысяч "квадратов".

