Полиция задержала блогера Погребняк после наезда на мужчину

Полиция задержала блогера Марию Погребняк после того, как она "сбила" мужчину. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телеграм-канал звезды.

Инцидент произошел 4 марта. Блогер пыталась припарковаться, когда к ее автомобилю подбежал неизвестный, бросил зажигалку, закричал и потребовал вызвать скорую помощь. Модель осмотрела его и не обнаружила следов аварии. Она уточнила, что на автомобиле также не было никаких повреждений.

Тем не менее мужчина продолжал утверждать, что его сбили. Тогда прохожие помогли Погребняк вызвать полицию. В результате мужчина признал, что ДТП не было, но заявил, что у него поднялось давление, а затем ударил по автомобилю и предложил "подписать мировую".

26 марта сотрудники ГАИ остановили Погребняк под предлогом того, что ее автомобиль находится под особым контролем. Выяснилось, что 7 марта мужчина, участвовавший в инциденте, обратился в полицию. Он предоставил медсправку об ушибе грудной клетки. После того как до Погребняк не смогли дозвониться, полицейские объявили автомобиль в розыск.

Блогер при этом утверждает, что после инцидента мужчина отказался от претензий. Очевидцы также рассказывали, что он пытался вымогать у нее деньги. Уже в участке девушка показала видео с камер видеонаблюдения, после чего ее отпустили.

Блогер уверена, что таким образом заявитель пытался получить от нее деньги. Она подчеркнула, что правда на ее стороне, и назвала это очевидным.

Ранее блогера Николая Василенко привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в Ростове-на-Дону. Он опубликовал пост с видеозаписью, на которой ехал на красном Ferrari по городской набережной.

Позже сообщалось, что блогер в знак раскаяния планирует купить участникам спецоперации машину повышенной проходимости, которую он наполнит гумпомощью. Василенко также признал некорректность своего поступка и извинился. Кроме того, он оплатил штраф ГИБДД за совершение данного правонарушения.

