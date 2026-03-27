Песков назвал неправдивыми сообщения о "взносах бизнеса" на СВО

Сообщения про "взносы бизнеса" на СВО не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В СМИ ранее появилась информация, что эту идею Владимиру Путину предложил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Это произошло после пленарного заседания съезда РСПП, когда президент в закрытом режиме встретился с членами бюро правления объединения и с предпринимателями.

Песков подчеркнул, что данные о том, что идея взносов исходила от Сечина, не являются правдой. Однако один из участников встречи, которого представитель Кремля не стал называть, действительно говорил о том, что считает необходимым выделение "очень крупной" суммы денег для государства. Кроме того, это было его "семейное решение".

Пресс-секретарь добавил, что многие бизнесмены получили свое состояние в 1990-е на процессах, связанных с государством. Теперь они считают долгом помочь своей стране.

"Аргументировал это один из участников тем, что подавляющее большинство участников встречи начинали как раз свой бизнес в 1990-х годах и в основном, конечно, это начало было так или иначе связано с государством. И поэтому сейчас просто многие считают своим долгом сделать такие взносы", – подчеркнул Песков.

Ранее Путин заявил о прогрессе России в международных рейтингах по ведению бизнеса. Он напомнил, что российский кабмин ранее утвердил национальную модель целевых условий ведения бизнеса на горизонте 2030 года.

В этой схеме прописаны ключевые направления действий, которые необходимо предпринять на законодательном, политическом уровне для упрощения работы компаний и улучшения инвестиционного климата.

