75% россиян выразили доверие Владимиру Путину

Уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 75%. Об этом следует из исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в период с 19 по 22 марта.

Согласно полученным данным, деятельность кабмина одобряют 42,6% респондентов, а работу его главы Михаила Мишустина – 46,1%. О доверии премьер-министру заявили 55% опрошенных.

Граждане также высказались о лидерах парламентских партий. Например, председателю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,8% россиян, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову – 30,1%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,9%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 8,9%.

Тем временем уровень поддержки "Единой России" составил 29,3%, КПРФ – 9,7%, ЛДПР – 10,7%, "Справедливой России" – 5,8%, "Новых людей" – 10,4%.

Прошлый опрос ВЦИОМ прошел с 9 по 15 марта. Тогда уровень доверия россиян президенту составил 76,7%. Деятельность правительства положительно оценили 45,4% опрошенных, а работу Мишустина – 47%. Доверие премьер-министру выразили 57% респондентов.