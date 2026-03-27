Мариинский театр и балет "Щелкунчик" стали самыми обсуждаемыми театральными темами в СМИ, следует из результатов исследования платформы "Дзен", с которыми ознакомилась Москва 24.

Исследование было проведено ко Всемирному дню театра. Доля материалов с упоминанием Мариинского театра в Санкт-Петербурге, например, достигла 32,4%. Чаще всего обсуждалась работа художественного руководителя театра Валерия Гергиева, гастроли труппы за рубежом и премьерные показы.

На втором месте – МХАТ имени Горького с результатом 22,8%, а третью строчку занял Большой театр с 19,6%. По 10,3% у Театра имени Вахтангова и МХТ имени Чехова, а замыкает рейтинг Театр имени Ленсовета с показателем 7,7%.

Самым упоминаемым среди региональных театров стал Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича. Помимо этого, в топ вошли Зимний театр в Сочи, Новосибирский и Пермский театры оперы и балета, а также Тюменский драматический театр.

Среди спектаклей чаще других упоминался балет "Щелкунчик", ему посвящено 63,7% материалов из всех новостей о постановках. Балет "Лебединое озеро" набрал 18,2%, а спектакль "Мастер и Маргарита" – 6,8%. В топ также вошли рок-опера "Юнона и Авось" и "Кабала святош" с результатами 3,5 и 2,5% соответственно.

Самая большая новостная активность вокруг театральной жизни в России пришлась на январь 2026 года, а наименьший интерес наблюдался в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось, что музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) представит спектакль "Анна Каренина" 25 июня. Данная постановка является главной балетной премьерой 107-го сезона.

Спектакль расскажет не только историю Анны Карениной, но и покажет судьбу Константина Левина – его путь от внутреннего кризиса до обретения спокойствия. В основу постановки легли сопоставление страсти и созидательного поиска персонажей.

