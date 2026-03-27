27 марта, 12:14

Культура

Мариинский театр и балет "Щелкунчик" стали самыми обсуждаемыми театральными темами в СМИ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Мариинский театр и балет "Щелкунчик" стали самыми обсуждаемыми театральными темами в СМИ, следует из результатов исследования платформы "Дзен", с которыми ознакомилась Москва 24.

Исследование было проведено ко Всемирному дню театра. Доля материалов с упоминанием Мариинского театра в Санкт-Петербурге, например, достигла 32,4%. Чаще всего обсуждалась работа художественного руководителя театра Валерия Гергиева, гастроли труппы за рубежом и премьерные показы.

На втором месте – МХАТ имени Горького с результатом 22,8%, а третью строчку занял Большой театр с 19,6%. По 10,3% у Театра имени Вахтангова и МХТ имени Чехова, а замыкает рейтинг Театр имени Ленсовета с показателем 7,7%.

Самым упоминаемым среди региональных театров стал Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича. Помимо этого, в топ вошли Зимний театр в Сочи, Новосибирский и Пермский театры оперы и балета, а также Тюменский драматический театр.

Среди спектаклей чаще других упоминался балет "Щелкунчик", ему посвящено 63,7% материалов из всех новостей о постановках. Балет "Лебединое озеро" набрал 18,2%, а спектакль "Мастер и Маргарита" – 6,8%. В топ также вошли рок-опера "Юнона и Авось" и "Кабала святош" с результатами 3,5 и 2,5% соответственно.

Самая большая новостная активность вокруг театральной жизни в России пришлась на январь 2026 года, а наименьший интерес наблюдался в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось, что музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) представит спектакль "Анна Каренина" 25 июня. Данная постановка является главной балетной премьерой 107-го сезона.

Спектакль расскажет не только историю Анны Карениной, но и покажет судьбу Константина Левина – его путь от внутреннего кризиса до обретения спокойствия. В основу постановки легли сопоставление страсти и созидательного поиска персонажей.

В Москве стартует акция "Ночь театров" к Всемирному дню театра

Читайте также


Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

