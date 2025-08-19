Бывшие тесть и теща Николая Баскова задолжали более 17 млрд рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Бывшие тесть и теща певца Николая Баскова – Евгения и Борис Шпигели задолжали более 17,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Согласно документам, из этой суммы свыше 16,2 миллиарда рублей касаются взыскания по иску ГП. Более 900 миллионов рублей Шпигели должны в том числе за коммунальные платежи и налоги.

Шпигель задолжала по налогам и коммуналке почти 1 миллион рублей, также она должна свыше 149,7 миллиона рублей по уголовному штрафу. Кроме того, с февраля со Шпигель взыскивают более 202,6 миллиона рублей "по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".

В свою очередь, ее супруг по налогам и коммунальным платежам задолжал 370,5 тысячи рублей. Также с него пытаются взыскать "процессуальные издержки в доход государства" на 400 тысяч рублей и уголовный штраф на 449,7 миллиона рублей.

Взысканием долгов занимаются московские судебные приставы, а также приставы главного межрегионального управления ФССП РФ.

Измайловский суд приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятку экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в размере 20 миллионов рублей. По словам бывшего чиновника, деньги предназначались для проведения избирательной кампании.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников.

В ноябре 2024 года суд принял решение освободить Шпигеля от дальнейшего отбывания наказания. Экс-сенатор, которому оставалось провести в колонии 7,4 года, упоминал о том, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями.