Мосгорсуд признал законным освобождение экс-сенатора Шпигеля

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Мосгорсуд признал законным решение об освобождении от отбывания наказания бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля из-за проблем со здоровьем, сообщает ТАСС.

Таким образом, решение Преображенского районного суда Москвы оставили без изменения.

В ноябре суд принял решение освободить Шпигеля, осужденного на 11 лет колонии по делу о взятке, от дальнейшего отбывания наказания. Экс-сенатор, которому остовалось провести в колонии 7,4 года, упоминал о том, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Из-за состояния его здоровья заседание суда проходило по видеосвязи.

По словам адвоката Олега Сорокина, Шпигель будет госпитализирован. Он также рассказал, что все арестованные ранее печатные издания экс-сенатора реализуют для погашения штрафа, назначенного судом в качестве дополнительного наказания.

Измайловский суд в 2021 году приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятку экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в размере 20 миллионов рублей. По словам бывшего чиновника, деньги предназначались для проведения избирательной кампании.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

В свою очередь, Белозерцева приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в более 450 миллионов рублей за получение взятки в особо крупном размере.