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04 августа, 07:30

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Новости регионов: в Приморье очевидцы сняли на видео удар молнии

Новости регионов: в Приморье очевидцы сняли на видео удар молнии

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В Приморье очевидцам удалось снять на видео удар молнии. Она попала в опору линии электропередачи. Яркую вспышку было видно из разных районов города. Как сообщили жители, за искрами последовал мощный взрыв. После чего сразу начались перебои в электроснабжении. Линию оцепили экстренные службы. Размер ущерба еще только предстоит оценить.

В Краснодарском крае спасатели эвакуировали группу туристов, которые отправились в поход в окрестностях курорта Горячий Ключ без согласования с экстренными службами. В итоге 17 человек оказались отрезанными разлившейся рекой, одна из участниц похода сломала ногу. Уровень воды в реке поднялся после сильных дождей и смерча, который принес с моря массы воды.

В Воронеже из-за проливных дождей также произошел потоп. Там несколько улиц оказались под водой. Автомобили застревали в глубоких лужах, и их приходилось вытаскивать вручную, стоя по колено в воде. Из-за этого возникли заторы на дорогах.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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