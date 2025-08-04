Новости регионов: в Приморье очевидцы сняли на видео удар молнии

В Приморье очевидцам удалось снять на видео удар молнии. Она попала в опору линии электропередачи. Яркую вспышку было видно из разных районов города. Как сообщили жители, за искрами последовал мощный взрыв. После чего сразу начались перебои в электроснабжении. Линию оцепили экстренные службы. Размер ущерба еще только предстоит оценить.

В Краснодарском крае спасатели эвакуировали группу туристов, которые отправились в поход в окрестностях курорта Горячий Ключ без согласования с экстренными службами. В итоге 17 человек оказались отрезанными разлившейся рекой, одна из участниц похода сломала ногу. Уровень воды в реке поднялся после сильных дождей и смерча, который принес с моря массы воды.

В Воронеже из-за проливных дождей также произошел потоп. Там несколько улиц оказались под водой. Автомобили застревали в глубоких лужах, и их приходилось вытаскивать вручную, стоя по колено в воде. Из-за этого возникли заторы на дорогах.

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